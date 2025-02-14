«Если решите вести переговоры с Путиным, помните: он будет лгать». Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности

Политик Юлия Навальная выступила на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии 14 февраля. Трансляция ее выступления прошла в ютьюб-канале Мюнхенской конференции. Основные тезисы из речи Юлии Навальной опубликовало издание «Сирена».

В начале выступления Навальная заявила, что год назад, 16 февраля 2024 года, в российской колонии был убит ее муж, политик Алексей Навальный. Она обвинила в его убийстве президента РФ Владимира Путина.

В ходе своей речи Навальная заявила, что западные политики пытаются искать диалог с Путиным, но с ним нельзя договариваться ни при каких обстоятельствах, поскольку «любые соглашения с ним будут либо нарушены, либо потеряют смысл после его ухода», пишет «Сирена».

«Если вы решите вести переговоры с Путиным, просто помните: он будет лгать, он будет обманывать, он поменяет правила в последний момент и заставит играть в свою игру», — сказала Юлия Навальная.

«Путин скоро уйдет и Россия будет свободна», — сказала Навальная. По ее словам, когда это случится, «откроется короткое окно возможностей для демократических перемен», и к этому времени должен быть четкий план действий.

«Этот план должен быть обращен к тем миллионам россиян, которые сейчас находятся в подполье, во внутренней эмиграции внутри страны, и к тем, кто уехал в настоящую эмиграцию, но мечтают о том, чтобы вернуться, как только это станет возможно. К тем, кто любит Россию и верит в нее, как любил ее и верил в нее мой муж — Алексей Навальный», — заявила Юлия Навальная.

Она призвала международное сообщество поддержать российские демократические силы.

Читайте также

В Мюнхене началась конференция по безопасности, где обсудят завершение войны в Украине Вести переговоры со стороны США будут ветеран войны в Афганистане, партнер Трампа по гольфу и бизнесмен, который договорился о перемирии в Газе

Читайте также

В Мюнхене началась конференция по безопасности, где обсудят завершение войны в Украине Вести переговоры со стороны США будут ветеран войны в Афганистане, партнер Трампа по гольфу и бизнесмен, который договорился о перемирии в Газе