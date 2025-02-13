WSJ: Израиль, по данным американской разведки, рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана

Израильские власти рассматривают возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана до конца 2025 года, пишет The Wall Street Journal. По данным издания, такая информация содержится в аналитических отчетах американских разведслужб, представленных как в последний месяц президентского срока Джо Байдена, так и после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Для ударов по иранским ядерным объектам, заявили WSJ американские военные чиновники, вероятно, потребуется военная поддержка США. При Трампе, считают собеседники издания, вероятность того, что Израиль ее получит, больше, чем при Байдене.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не ответил на просьбу WSJ о комментарии, а израильские военные от комментариев отказались.

Ранее, отмечает издание, израильские власти неоднократно сигнализировали, что есть возможность для более решительных действий в отношении Ирана, в том числе для удара по ядерным объектам.

Так в ноябре министр обороны Израиля Исраэль Кац, напоминает WSJ, говорил: «Иран как никогда подвержен ударам по своим ядерным объектам. У нас есть возможность достичь нашей самой важной цели — сорвать и устранить экзистенциальную угрозу Государству Израиль».

В 2024 году администрации Байдена, пишет издание, удалось убедить Израиль не бить по ядерным объектам Ирана, ограничившись ударами по противовоздушной обороне и ракетным объектам.

В декабре WSJ писала, что Трамп рассматривает несколько вариантов, как помешать Ирану создать собственное ядерное оружие, в том числе возможность нанести превентивные авиаудары.

Иран много лет обвиняют в попытке создания ядерного оружия. Власти Ирана утверждают, что ядерная программа страны носит сугубо мирный характер. Тегеран приостанавливал программу в рамках , заключенной в 2015 году. Однако в 2019 году, когда США разорвали соглашение, разработки были возобновлены. В январе 2020 года после того, как по приказу Дональда Трампа военные США убили в Багдаде иранского генерала Касема Сулеймани, Иран окончательно вышел из «ядерной сделки».

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