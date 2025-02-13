В Германии вынесли приговор по делу о шантаже семьи Михаэля Шумахера. Обвиняемые получили до трех лет тюрьмы

Окружной суд города Вупперталь в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия в Германии вынес приговор по делу о шантаже семьи бывшего автогонщика Михаэля Шумахера, сообщает The Guardian 12 февраля.

По решению суда, 53-летний житель Вупперталя Йылмаз Тозтуркан, работавший вышибалой в ночном клубе, получил три года лишения свободы за попытку вымогательства. Его сын, 30-летний Даниэль Линс, работавший айтишником, приговорен к шести месяцам заключения условно. Кроме того, бывший телохранитель Шумахера, 53-летний Маркус Фриче, получил два года условно по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к вымогательству, сообщило агентство DPA.

По версии обвинения, бывший охранник Шумахера собирал материалы для шантажа, а затем передал их сообщникам. В ходе судебного процесса стало известно, что пропали более 1500 файлов семьи Шумахера — изображения, видеозаписи и данные конфиденциальных медицинских карт. Фриче передал эти материалы Тозтуркану, а тот потребовал от семьи Шумахера 15 миллионов евро, пригрозив в противном случае опубликовать все в даркнете, заявил суд.

Как писал таблоид Bild, Маркус Фриче более пяти лет работал на Шумахера, а в начале 2021 года уволился. По информации издания, Фриче получили доступ к двум жестким дискам с приватными материалами. Bild утверждал, что Фриче обещал передать Тозтуркану один миллион евро, если семья Шумахера выплатит деньги.

Во время судебного процесса Йылмаз Тозтуркан отрицал шантаж и говорил, что предлагал родственникам Шумахера «деловую сделку». Перед оглашением приговора он заявил: «Мне очень жаль и стыдно за то, что я сделал. Это очень отвратительный поступок. Я беру на себя всю ответственность».

В ходе судебного процесса семья Шумахера заявила, что один жесткий диск с приватными данными так и не нашли. «Мы не знаем, где находится пропавший жесткий диск… поэтому существует вероятность новой угрозы», — заявил адвокат семьи Шумахер Тило Дамм.

Адвокат семьи Шумахера сообщил, что планирует обжаловать «мягкие приговоры». Семья Шумахера не согласна с тем, что Маркуса Фриче признали лишь пособником преступления, сообщает Deutsche Welle. Жена автогонщика Коринна Шумахер ранее настаивала на том, чтобы Фриче приговорили к четырем годам лишения свободы. Она считает, что Фриче украл материалы для шантажа.

Семикратный чемпион мира «Формулы-1», 56-летний Михаэль Шумахер, не появлялся на публике с тех пор, как в декабре 2013 года получил черепно-мозговую травму, когда катался на лыжах во французских Альпах. Шумахер живет под присмотром семьи и врачей в доме в Швейцарии. Его семья рассказывала, что Шумахер не может самостоятельно передвигаться и полноценно общаться. Семья гонщика тщательно оберегает его частную жизнь.

Преступники уже шантажировали семью Шумахера. Окружной суд Ройтлингена в Баден-Вюртемберге в 2017 году приговорил к 21 месяцу лишения свободы условно 25-летнего мужчину, который пытался вымогать у жены Шумахера 900 тысяч евро.