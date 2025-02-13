Молдова объявила о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишиневе

Министерство иностранных дел Молдовы решило в одностороннем порядке прекратить действие соглашения с Россией о создании и работе культурных центров, заключенного в 1998 году.

В связи с этим, как объявили в МИД, Российский центр науки и культуры в Молдове «должен прекратить свою деятельность».

Такое решение власти Молдовы объяснили нарушением воздушного пространства страны российскими беспилотниками. 13 февраля МИД страны вызвал посла РФ Олега Озерова в связи с падением в Молдове российского дрона.

«В ходе встречи молдавская сторона выразила решительный протест в связи с этими неприемлемыми нарушениями, подчеркнув, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу национальной безопасности и гражданам Республики Молдова. <…> Министерство также представило фрагменты беспилотников, упавших на территорию республики, в качестве конкретных доказательств этих серьезных нарушений», — говорится в сообщении.

Озеров, комментируя заявления об упавших в Молдове российских дронах, заявил, что Москва хотела бы «предостеречь и официальные органы, и прессу от скоропалительных выводов». По его словам, Молдова «не является стороной конфликта, и в этой связи у РФ нет никаких намерений обострять ситуацию в отношениях с Республикой Молдова».

Российский центр науки и культуры открылся в Кишиневе в 2009 году. На сайте Россотрудничества говорится, что ежегодно его посещают тысячи жителей и гостей столицы Молдовы. Среди основных направлений деятельности центра на сайте названы: продвижение русской культуры, российского образования и науки, поддержка соотечественников, укрепление позиций русского языка, сохранение историко-мемориального наследия.