Минобороны РФ: более 80 украинских беспилотников сбиты в девяти российских регионах. В Липецкой области обломки повредили станцию аэрации

Минобороны РФ сообщило о массированной атаке украинских беспилотников в ночь на 13 февраля. По данным ведомства, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 83 дронов в девяти регионах России.

37 беспилотников уничтожены над территорией Брянской области, по 12 дронов — над территориями Курской и Липецкой областей, девять — в Тверской области, по три — в Белгородской, Калужской, Смоленской и Воронежской областей и еще один — в Ростовской области.

В результате падения обломков беспилотников на территории Липецкой станции аэрации осколочные ранения получила сотрудница предприятия, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Пострадавшую госпитализировали, работа станции аэрации не нарушена, заявил глава региона.

Обломки дронов также упали на территории двух частных домов. Пострадавших нет. В ряде районов Липецка ночью произошло отключение электричества. Вскоре электроснабжение в городе, по словам главы региона, восстановили. Угроза атаки дронов также объявлялась в городах Елец и Грязи, а также их районах.

В Воронежской области взрывной волной от сбитых беспилотников повреждены окна нескольких частных домов, осколки дронов повредили газопровод, рассказал губернатор региона Александр Гусев. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Брянской, Ростовской и Калужской областях пострадавших и разрушений на земле нет. Власти других регионов атаку пока не комментировали. В Северной Осетии была объявлена угроза атаки беспилотников.

Российские телеграм-каналы «Осторожно, новости», «База» и Mash со ссылкой на местных жителей сообщили о беспилотниках и падении, вероятно, их обломков в белорусском Гомеле. По данным каналов, о дронах сообщили жители деревни Романовичи под Гомелем, гомельского микрорайона Волотов и Новобелицкого района. Местные власти официально о дронах не сообщали.

Внимание, в видео есть мать.