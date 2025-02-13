Гособвинение потребовало приговорить Елену Блиновскую к шести годам колонии

Прокурор попросил назначить шесть лет колонии основательнице «Марафона желаний» Елене Блиновской, обвиняемой в неуплате налогов и отмывании денег, сообщает ТАСС. Согласно позиции прокуратуры, блогера следует освободить от наказания по статье о неуплате налогов в связи с истечением срока давности.

Также гособвинение потребовало взыскать в доход государства арестованное имущество семьи Блиновской. В качестве дополнительного наказания прокуратура просит назначить Блиновской штраф в размере 1,5 миллиона рублей, а также полностью поддерживает гражданский иск в адрес обвиняемой.

Ранее в четверг в ходе прений в Савеловском суде Москвы представитель прокуратуры снизил исковые требования к Блиновской с 918 до 587 миллионов рублей в качестве доначисленного налога.

В январе предпринимательница заявила в суде, что полностью признает вину в неуплате налогов и легализации средств. По словам Блиновской, она написала явку с повинной по делу о неуплате налогов сразу после начала следствия.

Елену Блиновскую задержали 28 апреля 2023 года, когда она пыталась выехать на машине из России в Беларусь. Блогера обвинили в неуплате налогов на сумму свыше 918 миллионов рублей (часть 2 статьи 198 УК) и отмывании 43 миллионов рублей, «полученных преступным путем» (легализации средств, приобретенных в результате совершения преступления, пункт «б» части 4 статьи 174.1 УК). Суд отправил Блиновскую под домашний арест, однако в январе 2024 года по ходатайству Следственного комитета ее перевели в СИЗО. Тогда же на нее завели еще одно уголовное дело — по статье о неправомерном обороте средств платежей (часть 1 статьи 187 УК).

В августе 2024 года сообщалось, что Блиновская признает вину в уклонении от уплаты налогов, но не в легализации средств. Федеральная налоговая служба оценила долг Блиновской с учетом штрафов и пени в 1,4 миллиарда рублей. Позже адвокаты сообщали, что Блиновская погасила часть задолженности. В ноябре суд признал Блиновскую банкротом.

Соучастником Блинковской следствие считает ее мужа Алексея. В апреле 2024 года он отправился на войну в Украину. Телеграм-канал Shot писал, что таким образом Блиновский хочет «реабилитироваться» в глазах государства и попытаться добиться освобождения жены из СИЗО. Уголовное дело Блиновского выделено в отдельное производство и приостановлено.