Генпрокуратура объявила «нежелательной организацией» португальскую «Ассоциацию свободных россиян»

Генеральная прокуратура России признала «нежелательной» деятельность в РФ португальской неправительственной организации Associação de russos livres («Ассоциация свободных россиян»), сообщает ТАСС со ссылкой на надзорное ведомство.

Ассоциацию, заявили в Генпрокуратуре, основали в 2022 году эмигранты из России, которые «открыто выступают за свержение власти в РФ, против специальной военной операции, собирают деньги для ВСУ».

«Активными членами являются бывшие участники протестных акций в нашей стране, а также лица, занимающиеся антироссийской пропагандой и продвигающие идеи ЛГБТ-сообщества», — цитирует ТАСС заявление Генпрокуратуры.

«Партнером ассоциации», говорится в заявлении, является «Гражданский совет», который «занимается рекрутингом и оказанием помощи участвующим в боевых действиях на стороне Украины „Легиону „Свобода России““ и „Сибирскому батальону“».

«Гражданский совет» был объявлен в РФ «нежелательной организацией» в ноябре 2023 года.

«Ассоциация свободных россиян», напоминает «Медиазона», организовывала антивоенные и антипутинские митинги у российского посольства в Лиссабоне. Ассоциация также называет себя членом «Антивоенного комитета», который признали «нежелательным» в России в январе 2024 года .

По законодательству РФ за сотрудничество с «нежелательной» организацией предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

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