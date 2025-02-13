ФСБ сообщила об убийстве подозреваемых в подготовке теракта на вокзале в Пскове

Сотрудники ФСБ убили уроженцев одной из стран Центральной Азии, подозреваемых в подготовке взрыва в здании железнодорожного вокзала в Пскове. Об этом говорится в сообщении Центра общественный связей ФСБ, передает «Интерфакс».

ФСБ назвала подозреваемых членами ячейки запрещенной в России международной террористической организации. Ее название не приводится. По версии спецслужбы, подозреваемые действовали по указанию «находящегося за рубежом эмиссара террористов».

ФСБ утверждает, что подозреваемые провели разведку местности, приобрели компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке. После теракта на вокзале в Пскове они рассчитывали «переправиться за рубеж, в одну из стран Ближнего Востока».

При задержании подозреваемые оказали вооруженное сопротивление и были убиты ответным огнем, утверждает ФСБ.