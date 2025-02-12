Войска РФ нанесли ракетный удар по Киеву. Есть погибший и пострадавшие

Российские войска в ночь на 12 февраля ударили ракетами по Киеву. По данным мэра города Виталия Кличко, в Оболонском районе погиб один человек, несколько человек, в том числе девятилетняя девочка, получили ранения. Удар, сообщил Кличко, был нанесен баллистическими ракетами.

В Голосеевском, Оболонском, Подольском, Соломенском и Святошинском районах из-за обстрела возникли пожары.

В том числе, сообщило ГСЧС Украины, в Оболонском районе загорелось офисное здание, в Голосеевском — склад (площадь пожара 600 квадратных метров), а в Соломенском районе возник пожар на крыше многоквартирного дома. Ранения, по данным ГСЧС, получили четыре человека.

Киевская городская военная администрация также сообщает о загоревшейся крыше многоэтажного жилого дома в Святошинском районе.

Также войска РФ нанесли удар ракетами и дронами по Киевской области, сообщил глава военной администрации Николай Калашник. В Обуховском районе из-за обстрела загорелись нежилые помещения, в Бориспольском районе обломки сбитых дронов повредили девять частных домов и машину, сообщил он, добавив, что данных о пострадавших нет.

Всего в ночь на 12 февраля войска РФ запустили по Украине семь баллистических ракет «Искандер-М» и 123 беспилотника, заявили в ВСУ. Украинские военные, как утверждается, сбили шесть ракет и 71 дрон, еще 40 беспилотников «локационно потеряны».

«Этот террор России против Украины не прекратится сам по себе. Путин не готовится к миру — он продолжает убивать украинцев и разрушать города. Только сильные шаги и давление на Россию могут остановить этот террор. Именно сейчас нам нужно единство и поддержка всех наших партнеров в борьбе ради справедливого завершения этой войны», — прокомментировал обстрел президент Украины Владимир Зеленский.

Обновлено. Минобороны РФ объявило, что утром 12 февраля нанесло групповой ракетный удар по предприятиям украинского ВПК, производящим дроны. «Цели удара достигнуты, все спланированные объекты поражены», — утверждают в российском военном ведомстве.