Суд отказался отправить под арест основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова по делу о мошенничестве

Городской суд Йошкар-Олы отклонил ходатайство следствия, требовавшего отправить под домашний арест основателя IT-компании iSpring Юрия Ускова в рамках расследования дела о мошенничестве.

В качестве меры пресечения предпринимателю назначили запрет определенных действий, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

10 февраля в офисе компании iSpring в Йошкар-Оле, а также дома у ее основателя Юрия Ускова прошли обыски. Бизнесмена допросили и задержали на 48 часов. По данным СМИ, на Ускова завели дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК), сумма ущерба по которому составляет 20,5 миллиона рублей. Сам предприниматель заявил, что претензии силовиков связаны с нарушениями, которые iSpring якобы допустила при застройке «корпоративного поселка». Усков связал преследование со своей активной гражданской позицией: он выступал против застройки рекреационных зон в Йошкар-Оле — Дубовой и Сосновой рощ.

iSpring — международная компания, которая занимается разработкой инструментов для дистанционного образования. Ее основные продукты — платформа для корпоративного онлайн-обучения и конструктор для электронных курсов. Главный офис iSpring находится Йошкар-Оле.

Основателя и директора iSpring Юрия Ускова называют «русским патриотом и меценатом, который помогает фронту». В 1990-х, как сообщалось, предприниматель состоял в националистическом движении «Русское национальное единство» (РНЕ). Один из сыновей бизнесмена, по данным СМИ, участвует в российско-украинской войне. Брат Ускова Владимир называет себя создателем системы радиоэлектронной борьбы «Покров».

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