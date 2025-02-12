NBC News: США в рамках сокращения расходов Госдепа могут закрыть несколько консульств по всему миру

Администрация президента США Дональда Трампа в рамках сокращения расходов Госдепартамента может закрыть несколько консульств страны по всему миру, сообщает NBC News со ссылкой на источники.

По их данным, речь идет о консульствах в Канаде, Мексике, на островах Тихого океана, а также в Европе. Причем большая часть европейских консульств, которые могут попасть под сокращение, находятся в Германии и Франции.

Трамп, рассказали собеседники телеканала, ознакомился со списком консульств, которые предлагается закрыть, но еще не принял окончательного решения. Сроки возможного закрытия дипломатических миссий также пока не определены.

Госдепартамент запросил у консульств информацию об их деятельности. Ведомство также оценит дипмиссии на соответствие программе Трампа «Америка прежде всего», рассказали источники.

Чиновники обсуждают дипломатическую необходимость работы этих консульств, а также виды дополнительной правительственной деятельности, которые могут осуществляться в них — в том числе военные контакты с другими странами и сбор разведданных.

После вступления в должность президента США Дональда Трампа в Вашингтоне начал действовать департамент государственной эффективности под руководством миллиардера Илона Маска. Эта структура в течение полутора лет должна повысить эффективность работы американского правительства.

В рамках сокращения расходов правительства власти США среди прочего приостановили программы помощи другим странам, а также предложили федеральным чиновникам уволиться и получить компенсации.

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