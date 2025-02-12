В Украине ввели санкции в отношении Петра Порошенко

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции в отношении депутата Верховной Рады, пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом 12 февраля сообщила украинская редакция Forbes, ссылаясь на двух осведомленных источников, один из них присутствовал на заседании СНБО.

Один из собеседников Forbes Ukraine предположил, что «речь может идти о статье „государственная измена“». Источники «Страна.ua» и «Украинской правды», в том числе в окружении Порошенко, подтвердили, что в отношении бывшего президента ввели санкции.

Источники «РБК-Украина» заявили, что в санкционный список могли попасть «представители крупного бизнеса, кого раньше было принято называть олигархами».

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении по итогам 12 февраля заявил, что решение, принятое на заседании СНБО, будет опубликовано 13 февраля. Он не уточнил, о каком решении идет речь.

«Защищаем наше государство и восстанавливаем справедливость: каждый, кто уничтожал национальную безопасность Украины и помогал России, — каждый должен отвечать. Миллиарды, которые были заработаны фактически продажей Украины, украинских интересов, украинской безопасности, должны быть заблокированы и должны работать на защиту Украины и украинцев. И это будет. Обязательно», — заявил Зеленский, говоря о заседании СНБО.

Петр Порошенко заявил, что знал «о подготовке этой провокации», то есть санкций. По его словам, СНБО принял «антиконституционное, политически мотивированное решение», введя «абсолютно незаконные ограничения». «Заказчик, исполнитель и подписант один — лично Зеленский. Только представьте сегодня вместо того, чтобы готовиться к сверхважным переговорам с Трампом, с министром финансов США, с рядом мировых лидеров на Мюнхенской конференции он весь день занимался санкциями против моей скромной персоны», — заявил Петр Порошенко.

Ранее 12 февраля Порошенко заявил, что ему отказали в выезде на Мюнхенскую конференцию, которая пройдет в Германии 14-16 февраля, и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований с 14 по 28 февраля на каждый день.

За последние несколько лет в Украине появилось больше 100 уголовных дел, которые так или иначе направлены против Петра Порошенко. В частности, его обвиняют в государственной измене из-за поставок угля из самопровозглашенных ДНР и ЛНР в 2014-2015 годах.