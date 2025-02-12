CБУ сообщила о задержании главы штаба Антитеррористического центра, подозреваемого в работе на ФСБ

Служба безопасности Украины сообщила, что задержала руководителя штаба Антитеррористического центра спецслужбы, которого подозревают в работе на ФСБ.

В заявлении СБУ говорится, что глава спецслужбы Василий Малюк «лично входил в оперативно-следственную группу» и «возглавлял операцию по его задержанию». Имя задержанного не приводится.

«Это была сверхсложная разработка и последующая многоходовая реализация, в ходе которой мы использовали все возможные гласные и негласные формы и методы нашей деятельности, а также все возможные оперативно-технические мероприятия», — говорится в заявлении главы СБУ.

Он утверждает, что СБУ удалось задокументировать «14 эпизодов противоправной деятельности» подозреваемого.

По данным издания «Обозреватель», задержанный — полковник Дмитрий Козюра. Эту информацию подтвердил источник «Украинской правды».