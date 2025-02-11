Россия опустилась на 154 место в Индексе восприятия коррупции. Это худший результат РФ за всю историю рейтинга

Transparency International опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции. Россия оказалась в нем на 154 месте из 180.

В прошлом году Россия была на 141 месте. РФ набрала 22 балла — столько же, сколько Ливан, Гондурас и Азербайджан.

В «Трансперенси Интернешнл — Россия» отметили, что 154 место — худший результат для РФ за всю историю индекса.

Согласно методике подсчета Transparency International, чем больше баллов набрало государство, тем лучше в нем обстоят дела с восприятием коррупции. Максимальное количество баллов (100) свидетельствует о полном отсутствии воспринимаемой коррупции.

В Transparency, комментируя рейтинг России, заявили, что «автократические режимы для удержания власти устраняют критически важные системы сдержек и противовесов, что позволяет коррупции процветать». «Вторжение России в Украину еще больше укоренило авторитаризм: государство подавляет инакомыслие, перенаправляет ресурсы на поддержание своей военной повестки дня и устраняет независимые источники мнений», — говорится в публикации.

Украина в новом рейтинге оказалась на 105 месте с 35 баллами (в прошлом году — на 106 месте).

«Несмотря на вторжение России, Украина демонстрирует успехи в обеспечении независимости судебной системы и судебном преследовании высокопоставленных чиновников по делам о коррупции», — отметили в Transparency.

Седьмой год подряд рейтинг возглавляет Дания, которая демонстрирует самый высокий показатель в индексе (90 баллов). За ней расположились Финляндия (88 баллов) и Сингапур (84 балла).

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