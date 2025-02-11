«Они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками». В Госдуме рассказали о подготовке законопроекта о разрешенных и запрещенных именах для детей

Госдума разрабатывает законопроект, который ограничит родителей в выборе имени ребенка. Об этом, как пишет ТАСС, сообщила первая заместительница председателя комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Мы с Минюстом на постоянной связи, даже на уровне идеи мы с ними сейчас общаемся. Текст готов, все готово, пояснительная. <…> Как только мы находим вариант того, откуда мы можем выбирать вот эти имена, то уже готовы к внесению», — сказала она в прямом эфире своего телеграм-канала.

По словам Буцкой, изначально предполагался запрет называть мальчиков именами, которыми чаще называют девочек, а девочек — именами для мальчиков. Однако потом законопроект решили расширить и создать «большой закрытый список» имен.

Надо защищать детей от того, что они могут стать Пельменями, Столами, Тумбочками. <…> Мы должны дать возможность самореализовываться в выборе имени ребенка, но ровно до того предела, пока не начинается защита прав самого ребенка.

Буцкая также прокомментировала инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова («Новые люди»), который в конце января предложил разрешить детям изменить имя, даже если родители против. По его мнению, необычные имена часто становятся поводом для травли детей среди сверстников.

«Я думаю, упремся в тот самый список имен, среди которых можно выбирать. Чтобы не получилось наоборот. Чтобы ребенок, которого назвали Васей, из-за несогласия с родителями <…> не пошел и не переименовал себя в того самого Пельменя», — сказала Буцкая.

В конце января уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец предложила создать реестр разрешенных имен, «чтобы Сахар, Соль и Перец не участвовали в наименовании детей». Как заявила Волынец в эфире радиостанции «Говорит Москва», у родителей, которые выбирают необычные имена для детей, «есть проблемы с психическим здоровьем». Разрешать или запрещать имена, по ее мнению, должны сотрудники ЗАГСа, где для этого могут появиться «экспертные советы специалистов, в том числе лингвистов и психологов».

Сейчас 58-я статья Семейного кодекса РФ запрещает использовать в именах цифры, комбинации из букв и цифр, символы (кроме дефиса) и брань, а также указания на ранги, титулы или должности.