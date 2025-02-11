МИД Израиля предупредил израильтян с российским гражданством, что при поездках в РФ их могут забрать в армию

МИД Израиля опубликовал на своем сайте напоминание гражданам Израиля также имеющим гражданство РФ, что в случае поездок в Россию власти будут рассматривать их исключительно как российских граждан.

В обращении отдельно отмечается, что люди с двойным гражданством в РФ подпадают под российские законы в области призыва в армию, а также требований к въезду и выезду страны.

В МИД Израиля также заявили, что въехать в Россию человек с двойным гражданством сможет и при отсутствии российского загранпаспорта, а выехать за ее пределы — уже не сможет. Ожидание изготовления загранпаспорта, отмечает ведомство, может «занять многие месяцы».

МИД Израиля публиковал аналогичное напоминание в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, напоминают «Новости Израиля». Почему новое напоминание появилось именно сейчас, неясно.

Из 10 миллионов жителей Израиля выходцы из России и других стран бывшего СССР составляют 15%. У большого числа из них, помимо израильского, есть и российское гражданство.