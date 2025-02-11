Через «Госуслуги» разрешили отправлять анонимные сообщения владельцам автомобилей

Портал «Госуслуги» разрешил пользователям отправлять анонимные сообщения владельцам транспортных средств, сообщает 11 февраля ТАСС, ссылаясь на уведомление, которое стали получать пользователи.

В частности, можно сообщить о том, что владелец автомобиля блокирует проезд, произошло ДТП, машину эвакуируют, работает сигнализация, включены фары, открыто окно или спущено колесо.

Чтобы отправить сообщение, на «Госуслугах» нужно зайти в раздел «Транспорт права», а затем написать через форму «Сообщение о проблеме владельцу транспортного средства».

По данным правительства РФ, на портале «Госуслуг» зарегистрированы 112 миллионов пользователей, сообщал «Интерфакс» 15 декабря 2024 года.

По состоянию на 1 января 2024 года, как сообщало агентство «Автостат», в России на одну тысячу жителей в среднем приходилось 322 легковых автомобиля.