Apple выпустила обновление для устранения «уязвимости нулевого дня», которая позволяла взломать iPhone через USB-кабель

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone и iPad для устранения , которая может позволить злоумышленникам получить данные с заблокированного устройства, пишет издание The Verge.

«Физическая атака может привести к отключению режима USB Restricted Mode на заблокированном устройстве. Apple известно, что эта проблема, возможно, была использована в ходе чрезвычайно сложной атаки на конкретных пользователей», — говорится в сообщении компании о выпуске обновлений iOS.

USB Restricted Mode впервые был внедрен в устройствах с iOS 11.4.1 в 2018 году, чтобы предотвратить попытки обхода паролей и меры шифрования, защищающие данные пользователей.

USB Restricted Mode, поясняет IT-проект «На связи», блокирует возможность обмена данными с устройством через подключение USB-кабеля, если устройство не используется более часа. Отключение этого механизма позволяет получить доступ к устройству инструментам типа Graykey или Cellebrite. Софт Cellebrite используют правоохранительные органы по всему миру.

Как отмечает BleepingComputer, это вторая «уязвимость нулевого дня», которую Apple устранила с начала 2025 года. В 2024-м компания устранила шесть таких уязвимостей.

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