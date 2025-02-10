Василий Бархатов снимет сериал по роману Виктора Пелевина «Трансгуманизм Inc.»
Оперный режиссер Василий Бархатов снимет сериал «Трансгуманизм Inc.» по одноименному роману Виктора Пелевина.
Экранизация, состоящая из шести эпизодов, выйдет на «Кинопоиске». Проект уже находится в производстве, но его точная премьера пока неизвестна. Весь 2025 год авторы планируют работать над компьютерной графикой «для создания цифрового мира будущего, где развернется действие сериала», рассказали в пресс-службе видеосервиса.
Вот как создатели описывают сюжет сериала:
«Трансгуманизм Inc.» перенесет зрителей в отдаленное будущее, в котором за огромные деньги люди могут сохранить сознание даже после смерти тела, переместив мозг в специальное баночное хранилище, и обрести бессмертие. Самые влиятельные люди уже сделали этот выбор, но настоящие властители мира будущего остаются в тени.
«Трансгуманизм Inc.» — восемнадцатый по счету роман Виктора Пелевина, вышедший в августе 2021 года. Он составлен из семи рассказов и считается непрямым продолжением романов «Empire V», «Бэтман Аполло» и «iPhuck 10».
Василий Бархатов известен в первую очередь как постановщик опер, он работал в Большом театре, МХТ им. А. П. Чехова, Мариинском и Михайловском театрах, а также в театрах Германии, Австрии, Швейцарии, Литвы, Италии. В качестве кинорежиссера Бархатов снял фильм «Атомный Иван» (2012) и сериал «С нуля» (2022).