В Москве ввели обязательную верификацию через аккаунт на сайте мэрии для аренды электросамокатов

В Москве для аренды электросамоката или велосипеда необходимо будет пройти верификацию через аккаунт на портале mos.ru. Об этом объявили столичные власти.

Верификацию необходимо будет пройти в приложении аренды. Новое правило начнет действовать с открытия прокатного сезона. Те, у кого нет полной учетной записи на mos.ru, смогут воспользоваться услугой по аренде самоката только пять раз.

По мнению московских властей, это повысит безопасность на дорогах. В сообщении мэрии говорится, что большинство пользователей дисциплинированы, но есть те, кто «постоянно игнорирует правила дорожного движения и попадает в ДТП».

«Верификация позволит заблаговременно выявлять таких нарушителей и блокировать им доступ к аренде», — заявили в мэрии.

В сентябре 2024 года Минтранс РФ представил законопроект, который обяжет ставить на учет электросамокаты, сигвеи и другие «средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Предполагается, что с 1 сентября 2026 года электросамокаты и другие СИМ нужно будет в течение десяти дней с момента покупки зарегистрировать в специальном реестре, после чего получить аналог автомобильного госномера и «учетную метку» для регистрации поездок.