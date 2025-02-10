Руководителей ульяновского университета арестовали по делу о зачислении в вуз студентов, которые не знали русского языка

Управление Следственного комитета по Ульяновской области возбудило уголовное дело в отношении руководства Ульяновского государственного технического университета. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (часть 3 статьи 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе СК.

По версии следствия, руководители вуза с 2022 по 2025 год «безосновательно» зачисляли в вуз иностранцев, которые не владели русским языком и не могли осваивать образовательную программу. За каждого зачисленного студента из бюджета РФ на счет вуза переводились деньги, отмечает СК. Всего за три года было зачислено не менее 129 иностранных студентов, что принесло ущерб российскому бюджету на сумму около 20 миллионов рублей.

СК сообщил о четырех фигурантах дела, трое из них отправлены в СИЗО, еще один — под домашний арест. Их имена не называются.

173.ru пишет, что одна из арестованных — ректор вуза, член президиума регионального политсовета «Единой России» Надежда Ярушкина. Вместе с ректором задержали начальника отдела по работе с абитуриентами Евгения Склярова, проректора по довузовскому, дополнительному образованию и организации приема абитуриентов Екатерину Баландину и директора международного института УлГТУ Павла Пазушкина.

Ярушкина вину не признала и попросила не отправлять ее в СИЗО.

«Я не могу никуда скрыться. У моих загранпаспортов, которые были найдены при обыске, давно закончились сроки действия. Действующий загранпаспорт находится в первом отделе университета, и я не могу им воспользоваться. Не имею никакого намерения покидать Ульяновск. Мне необходимо разбираться в этих обстоятельствах и давать показания. Мне 62 года, мое здоровье соответствует этому возрасту. Мне достаточно трудно будет выдержать условия следственного изолятора. Находясь в других условиях, я смогу более осознанно участвовать», — заявила ректор.

Часть 3 статьи 285 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы.