Российского военного приговорили к пожизненному сроку. По данным «Медиазоны», он застрелил четверых сослуживцев

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к пожизненному лишению свободы ефрейтора Никиту Посметухова, сообщила «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Посметухова признали виновным в убийстве двух и более человек за служебную деятельность и из хулиганских побуждений (пункты «а», «б» и «и» части 2 статьи 105 УК РФ), а также в насильственных действиях против военного начальства в условиях вооруженного конфликта (часть статьи 334 УК).

Дело рассматривалось в закрытом режиме, его детали неизвестны.

«Медиазона» отмечает, что год назад в редакцию прислали приказ командующего группировкой войск «Днепр» Михаила Теплинского от 30 ноября 2023 года, в котором описывался инцидент, произошедший в 17-м танковом полку 70-й мотострелковой дивизии в ночь на 28 ноября.

Согласно документу, Посметухов, выпив с сослуживцами, взял автомат и пошел в блиндаж к командованию. Он постучал в дверь, после чего его окликнули патрульные. Ефрейтор начал по ним стрелять, в результате погиб младший сержант Владимир Глазьев.

После этого он застрелил спящих подполковника Станислава Клюкина, капитана Михаила Трубина и рядового Владимира Петриченко. Затем его задержали двое рядовых.

В документе говорилось, что Посметухов разозлился на капитана Комаровского, который применил к нему дисциплинарное наказание и пообещал отправить в штурмовое подразделение. Среди жертв Комаровского не оказалось.

В присланной бумаге также отмечались многочисленные дисциплинарные нарушения в полку, необходимость профилактики и строгих выговоров. Одной из причин произошедшего там указали то, что Посметухова не отправили в штурмовую роту или изолятор за нарушение дисциплины.

Журналистам не удалось подтвердить подлинность приказа, но они смогли подтвердить гибель четверых упомянутых военных в один день 28 ноября 2023 года.