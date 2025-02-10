Роскомнадзор заблокировал сайт агрегатора обменников криптовалюты BestChange

В России заблокировали доступ к агрегатору онлайн-обменников криптовалюты BestChange, обратил внимание правозащитный проект «Роскомсвобода».

«Это не первая блокировка bestchange.ru — он несколько раз попадал в поле зрения региональных прокуроров, которые пытались забанить его через суды, но нашим юристам тогда удалось добиться отмены одного из таких решений, дойдя даже до Верховного суда РФ», — отмечают правозащитники.

В 2017-2020 годах российские власти объясняли попытки блокировки BestChange тем, что криптовалюта «не обеспечена реальной стоимостью» и может использоваться для отмывания денег и финансирования терроризма, пишет «Медиазона».

ТАСС в пресс-службе РКН рассказали, что 9 февраля ограничили доступ к сайту BestChange, который агентство назвало крупнейшим агрегатором онлайн-обменников, «в связи с нарушением законодательства в финансовой сфере».

Представители BestChange сообщили, что «вопросом разблокировки уже занимаются юристы» агрегатора.