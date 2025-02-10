Reuters: заморозка программ иностранной помощи США сказалась на расследовании военных преступлений России в Украине

Решение администрации президента США Дональда Трампа заморозить финансирование программ помощи другим странам повлияло на международные усилия по привлечению России к ответственности за военные преступления в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на восемь источников, а также украинский документ о финансировании проектов со стороны США.

По данным агентства, под угрозой закрытия оказались шесть проектов Генпрокуратуры Украины, сотрудники которых занимались сбором доказательств военных преступлений на фронте, антикоррупционными инициативами и реформой украинской прокуратуры.

Два проекта финансировало Агентство США по международному развитию (USAID), три получали деньги от Бюро по борьбе с международным оборотом наркотиков и обеспечению правопорядка, еще один — напрямую от Госдепартамента. Финансирование пяти проектов уже заморожено, утверждают источники Reuters.

Согласно украинскому документу, общий бюджет проектов — 89 миллионов долларов. 47 миллионов долларов из них были рассчитаны на проекты по привлечению России к ответственности за военные преступления.

Одним из последствий заморозки финансирования стало прекращение работы почти 40 экспертов от Международной инициативы по уголовному правосудию Университета Джорджтауна. «У некоторых партнеров больше нет денег, чтобы платить своим сотрудникам», — рассказал один из собеседников Reuters, который занимается привлечением внешних юридических экспертов в Украину. Другой источник сообщил, что был приостановлен проект помощи пострадавшим от сексуализированного насилия во время войны.

Из-за заморозки финансирования также пострадали украинские неправительственные организации. Представители двух НПО рассказали Reuters, что заморозка повлияет или уже повлияла на их работу по сбору свидетельств пострадавших в результате боевых действий и документации ущерба. Так, Украинскому Хельсинскому союзу по правам человека и еще одной организации, название которой в статье не приводится, пришлось частично свернуть свою деятельность.

С начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина расследует более 140 тысяч дел о военных преступлениях, в совершении которых обвиняют военных РФ. Россия с самого начала боевых действий отрицает, что ее военнослужащие могли совершить такие преступления.

Финансируемые США международные инициативы предоставляют украинским властям экспертную помощь и осуществляют надзор за расследованиями.

Дональд Трамп в первый день на посту президента заморозил помощь USAID иностранным государствам на 90 дней, чтобы проверить, насколько программы агентства соответствуют «американским ценностям» и целям внешней политики США.

Власти США, как сообщалось, планируют объединить USAID с Госдепартаментом, а также сократить число сотрудников агентства с 10 тысяч до менее чем 300.

Последствия заморозки международной помощи США

Трамп заморозил помощь более чем 100 странам. Это грозит миру гуманитарной катастрофой Без поддержки рискуют остаться миллионы людей, которые находятся в уязвимом положении

Последствия заморозки международной помощи США

Трамп заморозил помощь более чем 100 странам. Это грозит миру гуманитарной катастрофой Без поддержки рискуют остаться миллионы людей, которые находятся в уязвимом положении