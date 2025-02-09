В Новосибирске спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию после нападения

Спортивный комментатор Роман Скворцов попал в реанимацию одной из больниц Новосибирска, сообщил 9 февраля телекомментатор Дмитрий Губерниев.

Первоначально Губерниев написал в своем телеграм-канале, что «ситуация серьезная», не приведя подробностей. После внимания СМИ Губерниев уточнил, что Скворцов находится в сознании, а его состояние стабилизировалось.

49-летнего Романа Скворцова госпитализировали с травмой головы в ночь на 9 февраля, он уже пришел в себя, сообщили ТАСС в больнице.

Журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин заявил, что Скворцова могли ударить на улице. Телеграм-канал Baza сообщил, что Скворцова обнаружили вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте. Предполагается, что у спортивного комментатора мог произойти конфликт с компанией молодых людей, находившихся в этом заведении. По данным Baza, сам Скворцов не помнит, что с ним произошло.

В Новосибирске 8 и 9 февраля проходил Матч звезд КХЛ.