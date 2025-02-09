В Москве госпитализировали несколько пациенток клиники репродукции «Я здорова» из-за сепсиса

У нескольких пациенток медицинского центра «Я здорова» в Москве развился после проведенных операций, сообщило городское управление Роспотребнадзора 9 февраля.

В ведомстве рассказали, что проводят эпидемиологическое расследование «с обследованием очага и определением круга контактных лиц». До результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования работа клиники приостановлена.

Госпитализированы несколько пациенток клиники репродукции «Я здорова», сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на информацию мужа одной из пациенток. По словам мужчины, его 41-летняя жена Анна попала в реанимацию 7 февраля после процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Врачи диагностировали у Анны острую печеночную и почечную недостаточность, нарушение свертываемости крови. После госпитализации женщину перевели в инфекционную больницу № 1, где, по словам ее мужа, находятся еще несколько пациенток в тяжелом состоянии с аналогичными симптомами. По данным телеканала РЕН, госпитализированы пять пациенток, у всех выявили сепсис и лихорадку.

Медицинский центр «Я здорова» позиционирует себя как клинику ЭКО. На сайте учреждения сказано, что клиника работает в Москве более 20 лет.