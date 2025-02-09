В Ленинградской области произошел взрыв на танкере из нефтяного флота России

На танкере «Коала», на борту которого находились 130 тысяч тонн мазута, получил повреждения в результате взрыва в порту Усть-Луга в Ленинградской области в ночь на 9 февраля, сообщил телеграм-канал Baza, ссылаясь на источники.

По их словам, в машинном отделении танкера произошло три взрыва, после чего судно начало наполняться водой. Экипаж из 24 человек смог выбраться на берег. К утру судно кормой село на мель.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что на судне в порту Усть-Луга произошел «техногенный инцидент во время запуска двигателя». По его информации, повреждено машинное отделение. «Танкер пришвартован у причала. Угроза разлива нефтепродуктов отсутствует», — заявил губернатор. По его словам, пострадавших нет.

В Росморречфлоте подтвердили, что в машинном отделении произошел взрыв «при подготовке к работе главного двигателя». «Грузовые резервуары судна не повреждены, происшествие не повлекло за собой разлива груза либо утечки нефтепродуктов, никто из членов экипажа не пострадал», — сообщил Росморречфлот.

По данным MarineTraffic, танкер прибыл в Усть-Лугу из Сингапура 6 февраля. По информации Baza, взрыв на борту произошел, когда судно готовилось к отплытию.

Как отмечает издание «Агентство», танкер «Коала» входит в список российского теневого флота, составленный экологической организацией «Гринпис» в октябре 2024 года. Россия использует теневой флот для перевозки нефти в обход санкций.