Полицейский получил огнестрельные ранения в результате нападения, совершенного в Дербенте в Дагестане 9 февраля, сообщило управление Следственного комитета по Дагестану.

По версии следствия, трое местных жителей напали на полицейского возле одного из общественных заведений в Дербенте. В СК сообщили, что нападавшие избили сотрудника МВД, после чего один из них завладел табельным оружием полицейского и не менее восьми раз выстрелил в него. Потерпевшего госпитализировали.

Следственный комитет сообщил, что троих подозреваемых задержали. По данным источников ТАСС и РИА Новости, среди задержанных — ранее судимый Сандро Шихмагомедов, сын бывшего главы Табасаранского района Дагестана Нурмагомеда Шихмагомедова.

СК возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь полицейского (317 УК) и о хищении огнестрельного оружия с применением насилия (пункт «б» части 4 статьи 226 УК).