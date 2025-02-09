Умер народный артист СССР Олег Стриженов

Советский и российский актер театра и кино Олег Стриженов умер в возрасте 95 лет, сообщает 9 февраля РИА Новости, ссылаясь на его помощницу.

Михаил Озерский / РИА Новости / Спутник / Profimedia

Олег Стриженов дебютировал в кино в фильме «Овод» режиссера Александра Файнциммера в 1955 году. Тогда же Стриженов снялся в фильме «Мексиканец» Владимира Каплуновского. Среди других его заметных ролей — Говоруха-Отрок в фильме «Сорок первый», Афанасий Никитин в «Хождении за три моря», Петр Гринев в «Капитанской дочке», Петр Чайковский в «Третьей молодости», князь Волконский в «Звезде пленительного счастья», Иван Данилов в «Приступить к ликвидации».

Стриженов в разные годы служил в труппах Государственного русского театра драмы в Таллинне, МХАТе, Государственном театре киноактера.

Стриженов в 1964 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1969-м — народного артиста РСФСР, а в 1988-м — народного артиста СССР.