Страны Балтии успешно переключились с российской электросети на европейскую

Латвия, Литва и Эстония 9 февраля подключились к Европейской энергетической системе после того, как накануне отключились от российского .

Три страны Балтии синхронизировали свои системы электроснабжения с континентальной Европой в 14:05 по местному времени (15:05 мск) 9 февраля, сообщило агентство LETA. Страны подключились к Европейской энергетической системе через литовско-польское соединение.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия, Эстония и Литва стали частью европейской энергетической системы, сделав «еще один важный шаг на пути к независимости». Президент Эстонии Алар Карис назвал 9 февраля «историческим днем для стран Балтии». По его словам, Россия больше «никогда не сможет использовать энергию в качестве оружия против нас». Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что подключение к европейской энергосистеме «знаменует новую эру».

Президенты Латвии, Литвы и Эстонии, а также президент Польши Анджей Дуда и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели совместную пресс-конференцию, на которой объявили о подключении стран Балтии к европейской энергосети.

Глава Еврокомиссии заявила после пресс-конференции, что произошедшее «разрывает последние оставшиеся связи с Россией». «Наконец-то свобода от угроз и шантажа. Исторический день», — заявила Урсула фон дер Ляйен.

«Синхронизированы»

Страны Балтии с 2001 года были подключены к БРЭЛЛ — энергетическому кольцу, названному по первым буквам стран, входивших в него (Беларусь, Россия, Эстония, Латвия и Литва). О планах отключиться от системы страны Балтии заявили в 2017 году, а после начала российско-украинской войны в 2022 году они отказались закупать электроэнергию из России и Беларуси.

Все три балтийские страны отключились от российского энергетического кольца 8 февраля. Власти стран Балтии подчеркивали, что при подключении к Европейской энергетической системе возможны кратковременные перебои с подачей электроэнергии, но, скорее всего, потребители не заметят переход.