Китайское судно с углем и мазутом село на мель у берегов Сахалина

Иностранное грузовое судно село на мель в устье реки Казачка в городе-порту Невельске Сахалинской области в ночь на 9 февраля, сообщили в МЧС России. На борту судна находятся 20 человек экипажа.

МЧС России

По данным телеграм-канала Baza, это китайское судно «Анг Янг-2». По данным властей, судно перевозило одну тысячу тонн угля, 700 тонн мазута и 100 тонн дизельного топлива, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на оперативный штаб Сахалинской области. В Росморречфлоте уточнили ТАСС, что на китайском грузовом балкере нет груза в виде мазута, но в виде судового топлива находится 54 тонны дизельного топлива и 706 тонн мазута.

В МЧС заявили, что «разлива топлива не наблюдается». Спасатели не могут подойти к судну из-за сильного шторма, сообщил глава региона Валерий Лимаренко. Управление МЧС ввело режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В Следственном комитете сообщили, что проводят проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

В Керченском проливе 15 декабря потерпели крушение два российских танкера с нефтепродуктами — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, танкеры суммарно перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов, мазут загрязнил десятки километров берега в Краснодарском крае.

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