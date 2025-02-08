Путин распорядился сделать постоянную экспозицию о войне с Украиной в Музее Победы на Поклонной горе

Президент РФ Владимир Путин распорядился создать в московском Музее Победы на Поклонной горе постоянную экспозицию о российско-украинской войне. Соответствующее поручение, сделанное еще в декабре, опубликовано на сайте Кремля 7 февраля.

Экзпозицию поручено создать Минкульту совместно с Минобороны, главы этих ведомств — Ольга Любимова и Андрей Белоусов — назначены ответственными лицами.

Поручение Путина должно быть исполнено до 1 июля.

Музей Победы на Поклонной горе посвящен Великой Отечественной войне. Он был открыт 9 мая 1995 года.

Российская пропаганда с самого начала полномасштабного вторжения в Украину проводит параллели между ним и ВОВ, заявляя, что сейчас российские военные, как и СССР много лет назад, «воюют против нацизма».

9 мая будет отмечаться 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Путин объявил 2025 год Годом защитника Отечества.