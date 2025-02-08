Пожарные локализовали возгорание на Электрозаводе в Москве

Пожар на территории Электрозавода в Москве локализован на площади 300 квадратных метров, открытое горение ликвидировано, сообщает МЧС.

Мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил, что из горящего здания эвакуировали всех находившихся там людей. По его словам, госпитализированы пять человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Пожар в пятиэтажном здании на территории Электрозавода начался около 18:00 по московскому времени. В этом здании находятся творческие мастерские и организации для активного отдыха, поэтому днем в субботу там были сотни людей. Большинство из них выбрались из здания сами, несколько десятков вывели спасатели.

В Москве крупный пожар на Электрозаводе. Первые кадры Meduza