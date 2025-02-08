На Аляске разбился пассажирский самолет, погибли 10 человек. Это третья авиакатастрофа с жертвами в США за последние две недели

На Аляске потерпел крушение самолет авиакомпании Bering Air, сообщает Associated Press.

Самолет Cessna 208 Caravan 7 февраля выполнял чартерный рейс между городами Уналаклит и Ном. Незадолго до посадки, находясь над Аляскинским заливом, самолет пропал с радаров. На следующий день спасатели нашли его обломки.

По данным радиолокационной криминалистической экспертизы, с самолетом произошло «какое-то событие, которое привело к быстрой потере высоты и скорости».

Все находившиеся на борту люди — девять пассажиров и пилот — погибли.

Произошедшее стало самой крупной авиакатастрофой на Аляске с 2013 года, когда при крушении грузового лайнера также погибли десять человек.

Это третья авиакатастрофа в США за последние две недели. 29 января в Вашингтоне из-за столкновения пассажирского самолета и военного вертолета погибли 67 человек. В Филадельфии 1 января семь человек погибли после падения самолета скорой помощи на проезжую часть.

Читайте также

«Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи» В авиакатастрофе под Вашингтоном погибли российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов. Вот что о них известно — и что говорят их коллеги

Читайте также

«Это страшная трагедия для мировой спортивной семьи» В авиакатастрофе под Вашингтоном погибли российские фигуристы Евгения Шишкова, Вадим Наумов, Инна Волянская и Александр Кирсанов. Вот что о них известно — и что говорят их коллеги