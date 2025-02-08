Главу администрации Балтийского городского округа Сергея Мельникова и его заместителя Максима Коваленко задержали по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает СУ СК по Калининградской области.

По данным следствия, Коваленко дал Мельникову взятку в сумме не менее 575 тысяч рублей за «общее покровительство и попустительство по службе».

Мельникова подозревают по статье о получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ), Коваленко — в даче взятки (пункт «б» части 4 статьи 291 УК РФ). Каждому из них грозит до 12 лет лишения свободы.

Мельников занимает пост главы Балтийска — самого западного города России — с июля 2017 года. Коваленко работает его заместителем с января 2020 года.