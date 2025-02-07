Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении должностных лиц Международного уголовного суда (МУС) из-за расследований в отношении американских граждан и союзников США, таких как Израиль.

В указе, опубликованном на сайте Белого дома 6 февраля, говорится, что МУС «злоупотребил своей властью, выдав необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны Йоава Галанта».

В указе Трампа сказано, что ни США, ни Израиль не состоят в Международном уголовном суде и не подписывали . «Ни одна из стран никогда не признавала юрисдикцию МУС, и обе страны — процветающие демократии с армиями, которые строго придерживаются законов войны», — заявил Трамп.

В указе сказано, что имущество должностных лиц Международного уголовного суда в США будет заблокировано, сотрудникам МУС и членам их семей будет запрещен въезд в Соединенные Штаты. Указ запрещает любые пожертвования суду. США пока не объявляли имена тех, на кого распространяются введенные санкции.

Международный уголовный суд на момент публикации не комментировал решение Трампа.

Международный уголовный суд в ноябре 2024 года выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта. МУС обвинил их в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в секторе Газа. Выдачи ордера на их арест добивался прокурор Международного уголовного суда Карим Хан.

Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп вводил санкции в отношении прокурора МУС Фату Бенсуды, которая занимала этот пост в 2012–2021 годах. Тогда санкции ввели из-за того, что суд расследовал предполагаемые военные преступления, совершенные американскими военными в Афганистане.

МУС в марте 2023 года выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их заподозрили в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию.

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