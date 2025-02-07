Трамп пообещал вернуть пластиковые трубочки. Семь лет назад «Макдоналдс» и Starbucks отказались от них и перешли на бумажные

Дональд Трамп заявил, что подпишет указ, который вернет в оборот пластиковые трубочки для напитков вместо бумажных.

«На следующей неделе я подпишу указ, который положит конец нелепому продвижению Байденом бумажных трубочек, которые не работают. НАЗАД К ПЛАСТИКУ!» — говорится в посте Трампа в соцсети TruthSocial.

Как напоминает Barronʼs, администрация предыдущего президента США Джо Байдена объявляла о цели полностью отказаться от одноразовой пластиковой посуды в правительственных департаментах к 2035 году.

Отказ от использования пластиковых трубочек из соображений экологии в США обсуждается уже несколько лет. В июне 2018 года сеть ресторанов «Макдоналдс» объявила о переходе на бумажные трубочки с пластиковых. Об отказе от пластиковых трубочек тогда же сообщила и сеть кофеен Starbucks.

На уровне штатов использование пластиковых трубочек ограничила вначале Калифорния (в сентябре 2018 года соответствующий закон подписал губернатор Джерри Браун), а вслед за ней о таких намерениях заявили и другие штаты.

В 2019 году «Би-би-си» выпустила материал, в котором утверждалось, что бумажные трубочки, которые использует «Макдоналдс», не подлежат переработке. Недовольны ими были и посетители, которые жаловались, что бумажные трубочки растворяются в напитках и требовали вернуть пластиковые.