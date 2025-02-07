Суд в Петербурге оштрафовал выпускницу фармацевтического вуза за отказ работать провизором в Мариуполе

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга обязал выплатить почти 300 тысяч рублей выпускницу Петербургского химико-фармацевтического университета Минздрава РФ за то, что она отказалась поехать в оккупированный Мариуполь работать провизором. Об этом сообщила пресс-служба петербургских судов.

Истцом выступал университет. Вуз подал в суд на Валерию Гуйву и ее отца Вячеслава.

Согласно материалам дела, в октябре 2017 года девушка заключила договор на целевое обучение в университете, по которому после выпуска должна была отработать не менее трех лет в филиалах Южного окружного медцентра Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России.

В период обучения студентке оказывались «меры социальной поддержки в форме назначения и выплаты государственной академической стипендии в сумме 168 500 рублей». Вуз просил взыскать с Гуйвы и ее отца эти деньги, а также штраф в 337 тысяч рублей и «проценты за пользование чужими денежными средствами по договору об образовании в размере 45 241 рублей».

Защита утверждала, что вуз не обеспечил выпускницу трудоустройством в Ростовской клинической больнице и предложил ей работу в Мариуполе, где «проходят боевые действия и существует риск для жизни и здоровья». Однако суд не нашел «уважительных причин», по которым Гуйва «не исполнила возложенные на нее договором обязанности по трудоустройству».

С июля 2023 года Гуйва работает в должности заведующего аптеки «Фиалочка» в Санкт-Петербурге. По мнению суда, это подтверждает, что она «не имела и не имеет намерения» устраиваться на работу в филиале Южного окружного медицинского центра в Мариуполе, «где была востребована должность провизора».

В итоге суд взыскал с Валерии и Вячеслава Гуйвы 168 500 рублей «задолженности по возврату бюджетных средств, выплаченных в качестве социальной поддержки», а также оштрафовал на 100 тысяч рублей.