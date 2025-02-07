Путин отправил в отставку губернатора Новгородской области Андрея Никитина

Обновлено. Никитина назначили заместителем министра транспорта России, сообщили в пресс-службе правительства. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, сообщается на сайте Кремля.

В указе говорится, что Никитин подал заявление «по собственному желанию в связи с переходом на другую работу».

Никитин был губернатором Новгородской области с 2017 года. В 2022 году он переизбрался на второй срок, его полномочия истекали в сентябре 2027 года.