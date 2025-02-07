По подсчетам РАНХиГС, в Россию вернулись около 10% релокантов. Власти заявляли о «почти половине» вернувшихся в страну россиян

В Россию вернулись около 10% релокантов 2022-2023 годов, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты Института прикладных экономических исследований РАНХиГС.

Согласно результатам исследования, более четверти опрошенных (26,7%) меняли страну проживания во время эмиграции. Почти в половине случаев (46,8%) респонденты переезжали в другие государства минимум два раза.

Чаще всего участники опроса уезжали из России в Грузию (15,5% респондентов), Казахстан (10,5%), Армению (9,9%), Израиль (8,4%), Турцию (8,3%), Германию (5,7%) и Сербию (4,6%). При этом большинство россиян, которые изначально переехали в Грузию, Армению, Казахстан и Турцию, затем уехали жить в другую страну.

Всего в 2022-м Россию могли покинуть около 650 тысяч человек, считают в РАНХиГС. Оценка авторов исследования основана на данных национальных статистических служб государств, в которые преимущественно переезжают россияне, а также данных по пересечениям границ России и стран переезда. Речь идет о странах СНГ, Грузии, государствах Евросоюза, Израиле, США, Канаде, Австралии, Швейцарии, Турции, Сербии, Черногории, Монголии и Аргентине.

При этом опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают, что определить точно число людей, эмигрировавших из России в 2022–2023 годах, трудно, поскольку не все страны публикуют необходимую для этих расчетов статистику по въехавшим на их территорию мигрантам.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года некоторые граждане РФ покинули страну. Следующая большая волна миграции произошла в сентябре 2022-го, когда российские власти объявили в стране мобилизацию. Сколько точно россиян уехали из страны на фоне войны, неизвестно.

Данные РАНХиГС резко расходится с оценками количества вернувшихся россиян, которые приводили российские власти и пропаганда. Так, напоминает The Bell, летом 2023 года помощник президента РФ Максим Орешкин говорил, что примерно половина россиян, которые уехали после объявления мобилизации, вернулись в Россию. Аналогичные оценки приводил Владимир Путин. При этом они не сообщали, сколько всего граждан страны уехали на фоне войны.

«Известия» в декабре 2023 года со ссылкой на данные компании «Финион», которая специализируется на помощи в оформлении за рубежом видов на жительство, сообщали, что в Россию вернулись около 40% релокантов. В той же статье приводятся оценки рекрутинговой компании HeadHunter, согласно которым в Россию вернулись 26% уехавших россиян.

Издание The Bell в июле 2024 года опубликовало собственное исследование о том, сколько россиян уехали из страны на фоне войны. Согласно подсчетам журналистов, речь идет примерно о 650 тысячах человек, которые уехали из России и не вернулись к моменту публикации исследования.

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