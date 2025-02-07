«Мордой в пол, сука». ФСБ опубликовала видео задержания четырех женщин, подозреваемых в подготовке терактов против военных по заданию Украины

Сотрудники ФСБ задержали в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин, подозреваемых в подготовке терактов против высокопоставленных российских военных и объектов топливно-энергетического комплекса. ФСБ, сообщает «Интерфакс», утверждает, что подозреваемые были завербованы украинскими спецслужбами.

По версии спецслужбы, задержанные прошли в Украине обучение минно-взрывному делу, обращению со стрелковым оружием, управлению дронами, методами выявления наружного наблюдения. Во время обысков, заявили в ФСБ, у них изъяли «значительное количество» взрывчатых веществ, электродетонаторы, инструкции для создания бомб, а также «средства связи с украинскими кураторами».

В ФСБ сообщили, что против задержанных возбуждены уголовные дела «по признакам преступлений террористической направленности». Статьи в ФСБ не уточнили.

На видео, которое публикует ФСБ, сотрудники спецслужбы в Ростове-на-Дону врываются в кофейню, один из них напрыгивает на девушку, стоящую за стойкой. «Мордой в пол, сука, на пол», — кричит другой сотрудник.

Видео задержания четырёх женщин, готовивших теракты в городах России, опубликовала ФСБ Комсомольская Правда

Одна из задержанных говорит на видео, что завербована сотрудником Службы безопасности Украины в 2023 году. Другая задержанная рассказывает, что собирала информацию о местах жительства и автомобилях «высших должностных лиц Минобороны России, высокопоставленных чиновников и их семей».

Третья задержанная рассказывает на видео, что ее завербовали в посольстве Украины в Чехии. Она утверждает, что ездила в Запорожье, где проходила обучение стрельбе и конспирации. В 2023 году ее направили в Севастополь, там она по «заданию СБУ» вступила в добровольческий батальон БАРС. По ее словам, она должна была заложить взрывчатку в кабинете одного из военных. По словам четвертой задержанной, она была завербована в 2023 году и проходила обучение в Киеве.