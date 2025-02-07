Минюст объявил «иноагентами» журналиста Валерия Панюшкина и проект «Зона солидарности»
Источник: Минюст РФ
Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него шесть человек и одну организацию.
В реестр, в частности, попали журналист Валерий Панюшкин и правозащитный проект «Зона солидарности», который помогает преследуемым за антивоенные действия.
Кроме того, «иноагентами» объявлены:
- журналистка «Русской службы Би-би-си» Анастасия Голубева;
- политтехнолог и бывший консультант Бориса Березовского Михаил Шейтельман;
- журналистка Светлана Осипова;
- активистка Анастасия Шевченко;
- политолог Ирина Бусыгина.