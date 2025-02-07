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Минюст объявил «иноагентами» журналиста Валерия Панюшкина и проект «Зона солидарности»

Источник: Минюст РФ

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него шесть человек и одну организацию. 

В реестр, в частности, попали журналист Валерий Панюшкин и правозащитный проект «Зона солидарности», который помогает преследуемым за антивоенные действия.

Кроме того, «иноагентами» объявлены:

  • журналистка «Русской службы Би-би-си» Анастасия Голубева;
  • политтехнолог и бывший консультант Бориса Березовского Михаил Шейтельман;
  • журналистка Светлана Осипова;
  • активистка Анастасия Шевченко;
  • политолог Ирина Бусыгина.