Глава СК поручил возбудить уголовное дело из-за угроз в адрес главреда агентства «Регнум» Марины Ахмедовой

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил главе следственного управления СК по Москве возбудить уголовное дело об угрозах главному редактору информационного агентства «Регнум».

СК пишет, что главному редактору, имя которого не называется, поступают угрозы физической расправы «с требованиями отказа от публикаций с упоминанием одной из национальностей».

Агентство «Регнум» с ноября 2022 года возглавляет журналистка Марина Ахмедова. 7 февраля она написала в своем телеграм-канале, что ночью получила несколько сообщений с угрозами от разных отправителей. В одном из процитированных ей сообщений автор требует, чтобы она не упоминала Азербайджан, иначе для нее это «плохо может закончиться». В другом — фото девочки и подпись «ты сдохнешь как эта маленькая шлюха». Сама Ахмедова поясняет, что это фото девочки, убитой в Донецке еще до полномасштабного вторжения 2022 года, и предполагает, что к угрозам «подключилась СБУ».

В сообщении СК не уточняется, по какой статье будет возбуждено дело.

Ахмедова работала спецкором журнала «Эксперт», а в ноябре 2022 года возглавила «Регнум». Она поддержала вторжение российских войск в Украину, была доверенным лицом Владимира Путина, а с 2020 года входит в состав Совета по правам человека при президенте. После приговора художнице Саше Скочиленко, которая расклеивала ценники с антивоенными надписями в магазине и получила семь лет колонии, Ахмедова поддержала наказание.