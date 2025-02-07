Генпрокуратура подала иск к бывшему главе «Роснефти» Сергею Богданчикову и инвестору Марку Гарберу. Возможно, это связано с приватизацией 1990-х годов

Генпрокуратура России подала в Арбитражный суд Сахалинской области иск к Сергею Богданчикову, Марку Гарберу и нескольким кипрским компаниям. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на карточку иска.

Персональные данные ответчиков в картотеке не указаны. Иск к Богданчикову и Гарберу подан 6 февраля. Суть требований не раскрывается.

7 февраля Генпрокуратура направила в суд заявление о принятии обеспечительных мер.

Сергей Богданчиков с 1998 по 2010 год был главой «Роснефти», напоминает РБК. Он является совладельцем компании «Шельф альянс», а ранее возглавлял базирующийся в Люксембурге Fortinvest Investments Holding. Марк Гарбер — предприниматель, старший партнер и председатель совета директоров инвестиционной компании GHP Group, бывший член совета директоров ОАО «Роснефть-Сахалинморнефтегаз». Его инвестиционная компания до 2020 года была акционером транспортной группы FESCO, в числе активов в разное время были авиакомпания Red Wings и блокчейн-платформа Vostok. Официального подтверждения информации о том, что иск подан именно к ним, нет.

Как отмечает РБК, в подобных исках Генпрокуратура требует обратить активы компаний в доход государства из-за нарушений приватизации в 1990-е годы.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин говорил, что изъятие бизнеса в государственную собственность оправдано в том случае, когда действия собственника наносят ущерб безопасности государства. Ни о каком пересмотре итогов приватизации речи не идет, заверял он.

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