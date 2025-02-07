Bloomberg: Apple готовится представить новый бюджетный iPhone SE

Компания Apple собирается в ближайшее время представить новый бюджетный телефон iPhone SE, сообщил 7 февраля журналист агентства Bloomberg Марк Гурман, ссылаясь на источники.

Ожидается, что Apple представит телефон уже на следующей неделе, то есть с 10 по 16 февраля, а продажи начнутся в конце февраля. По словам источников, Apple вряд ли станет проводить презентацию, посвященную запуску бюджетной версии айфона, и представит устройство на своем сайте.

По словам Марка Гурмана, новая версия iPhone SE будет походить на iPhone 14. Телефон получит большой экран, Face ID, чип A18, а также разъем зарядки USB-C. Это будет первый айфон, который получит сотовый модем разработки Apple вместо чипа Qualcomm. Устройство будет поддерживать систему искусственного интеллекта Apple Intelligence. У нового iPhone SE не будет кнопки «Домой», которая есть в текущей версии устройства.

Как отмечает автор Bloomberg, в магазинах Apple во многих регионах США уже несколько недель сокращаются запасы текущей версии iPhone SE, что обычно происходит перед обновлением. При этом телефон по-прежнему есть на сайте Apple, но некоторых конфигураций, например, красной версии с 256 гигабайтами памяти, нет в наличии — она появится не ранее марта. Кроме того, в США сокращаются запасы iPhone 14 и 14 Plus. В странах Евросоюза нет как iPhone SE, так и iPhone 14, поскольку они не отвечают требованиям местных законов, согласно которым порт зарядки должен быть USB-C.

Цена на новый iPhone SE пока неизвестна. Текущая версия базовой модели стоит 429 долларов. Возможно, Apple поднимет цены на устройство, поскольку в нем появятся новые функции, а дизайн обновится, но, скорее всего, цена останется в районе 500 долларов, предполагает Марк Гурман.

Представитель Apple отказался от комментариев.

iPhone SE — модель айфона начального уровня, впервые представленная Apple в 2016 году. Предыдущая версия телефона, выпущенная в 2022 году, оставалась единственным айфоном с кнопкой «Домой» и без Face ID.

Отказ от кнопки «Домой» на iPhone SE означает, что Apple полностью отказывается от культового интерфейса первого айфона, представленного в 2007 году, пишет Bloomberg.

Как отметил журналист агентства Марк Гурман, компания Apple в 2025 году собирается представить iPhone 17 и 17 Pro, в том числе ультратонкую версию, дата презентации пока неизвестна. Кроме того, 11 февраля пройдет презентация новых наушников PowerBeats Pro 2, которые станут первыми наушниками Apple со встроенным пульсометром. Также ожидается, что в первом полугодии компания представит новый MacBook Air с более быстрым чипом M4, бюджетные айпады и обновленные модели iPad Air.