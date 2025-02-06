В России на оперную певицу Мариию Максакову завели новое уголовное дело

Следственный комитет России возбудил в отношении оперной певицы , живущей в Украине, уголовное дело по статье об уклонении от обязанностей «иностранного агента» ( ). Об этом 6 февраля сообщило агентство РИА Новости, ссылаясь на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, Максакова не маркировала материалы, которые публиковала в своем ютьюб-канале.

Это уже второе уголовное дело, возбужденное в отношении Марии Максаковой-Игенберг в России. Ранее против нее начали расследование по о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Дело возбудили из-за интервью Максаковой украинскому телеканалу «Сейчас». Следователи усмотрели в нем «дискредитацию » и «призывы спонсировать ВСУ», сообщали агентства РИА Новости и ТАСС. Суд в Москве заочно арестовал Максакову в декабре 2024 года.

Министерство юстиции РФ объявил Марию Максакову-Игенберг «иностранным агентом» в мае 2023 года. Российские суды в ноябре 2023 года дважды штрафовали Максакову за нарушение законодательства об «иноагентах».

Мария Максакова живет в Украине. По данным СМИ, у нее гражданства трех стран: России, Украины и Германии.