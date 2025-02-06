В Петербурге погиб уральский бард Вадим Стройкин. Он выпал из окна своей квартиры во время обыска

Бард из Екатеринбурга Вадим Стройкин выпал из окна в Петербурге, когда к нему в квартиру пришли силовики с обыском, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

О том, что Стройкин выпал из окна в тот момент, когда к нему пришли силовики с проверкой, также пишет екатеринбургское издание E1.ru.

По данным источника РИА Новости, обыск проходил в рамках уголовного дела по экстремистской статье. В каком статусе находился Стройкин — неизвестно. Во время оперативных мероприятий он вышел на кухню и выпал из окна, покончив таким образом с собой, утверждает источник РИА Новости.

Петербургская «Фонтанка», не называя имени барда (но остальные детали совпадают), пишет, что его проверяли на причастность к финансированию ВСУ. Телеграм-канал Mash на Мойке также пишет, что у силовиков «были вопросы к музыканту по части донатов в пользу ВСУ» и утверждает, что обыск проходил по делу об участии в террористической организации.

Стройкин умер на месте. Барду, как пишет E1.ru, было 59 лет. Стройкин родился в Снежинске Челябинской области, говорится в его биографии на официальном сайте. Он закончил Британскую школу журналистики, был автором и ведущим программы «Антология авторской песни» на радиостанции «Эхо Москвы» в Екатеринбурге, а затем жил в Петербурге и преподавал игру на гитаре.