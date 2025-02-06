В Этнографическом музее Петербурга закрыли зал с выставкой о еврейской культуре. Там решили, что «целесообразнее» представить Кавказ, Новороссию и Крым

Российский этнографический музей Петербурга закрыл зал, где находилась выставка «История и культура еврейского народа в России». На объявление об этом на сайте музея обратила внимания «Ротонда».

Изменения, пишет издание, вызвали беспокойство среди представителей еврейской общины, поскольку это была единственная большая экспозиция о евреях в Петербурге. Глава научного центра «Петербургская иудаика» Европейского университета Валерий Дымшиц рассказал, что выставка в Этнографическом музее была открыта как замена Еврейскому музею, который в городе предлагал открыть Владимир Путин, но этого так и не произошло.

В общине также заметили, что зал с экспозицией закрыли 27 января — в День памяти жертв Холокоста. Почему была выбрана именно эта дата, неизвестно.

На сайте музея говорится, что зал закрыли «в связи с окончанием срока экспонирования». «О том, что еврейские коллекции убирают с экспозиции, речь не идет. Речь идет о переформатировании. Были высказаны мнения, что целесообразнее сегодня в музее представить Северный Кавказ, Новороссию и Крым», — сообщила директор Этнографического музея Юлия Купина.

По ее словам, еврейская культура будет представлена на небольшой выставке в здании музея. Часть экспонатов разместят на уже существующей экспозиции, посвященной Евразии. Их «расселят» по нескольким регионам, ведь и евреи не живут в одном месте, заявила Купина.

Директор также отметила, что любая экспозиция выставляется временно из-за повреждений экспонатов. Вопрос о том, почему зал закрыли именно 27 января, она перенаправила в отдел внешних связей музея.