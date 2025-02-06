Умерла Татьяна Баева. Она участвовала в акции на Красной площади против ввода советских войск в Чехословакию

Умерла советская диссидентка Татьяна Баева, ей было 77 лет. Об этом сообщило общество «Мемориал».

Когда и где умерла Баева, не уточняется. О ее смерти «Мемориал» сообщил вечером 5 февраля.

Татьяна Баева родилась в 1947 году в Норильске, в этом городе отбывал наказание ее отец, биохимик Александр Баев, обвиненный в «контрреволюционной деятельности». Семья смогла вернуться в Москву только после смерти Иосифа Сталина. В Москве Баева поступила на заочное отделение Историко-архивного института.

25 августа 1968 года восемь человек — Виктор Файнберг, Константин Бабицкий, Татьяна Баева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов — вышли на Красную площадь в знак протеста против ввода в Чехословакию войск СССР и других стран — участниц Варшавского договора. Они развернули плакат с надписью «За вашу и нашу свободу». Всех участников акции, которая продолжалась около пяти минут, задержали сотрудники КГБ. Избежать наказания в итоге удалось только Баевой. Остальные были приговорены к принудительному лечению, тюремным срокам или ссылкам.

На момент акции Баевой был 21 год. Она дружила с диссиденткой Ириной Якир, у которой часто бывала дома. Там она встречала Наталью Горбаневскую и от нее узнала о готовящейся демонстрации. После задержания на допросе в милиции Баева заявила, что оказалась на демонстрации случайно — так ее уговорили сказать остальные участники акции. В результате ее освободили. Вскоре она была отчислена из Историко-архивного института без права восстановления. В 1992 году Баева эмигрировала в США, но потом вернулась в Москву.

«Мемориал» напоминает, что в 1969 году, составляя сборник «Полдень», Горбаневская не упоминала об участии Баевой, чтобы ее защитить. В итоге акция 25 августа стала известна как «демонстрация семерых». Позже, по инициативе самой Баевой, в «Полдень» был включен ее рассказ об участии в демонстрации.