Украина получила от Франции истребители Mirage 2000

На вооружение ВСУ поступили первые французские истребители Mirage 2000. Об этом объявил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню.

«6 июня 2024 года Эммануэль Макрон объявил о поставках французских Mirage 2000 в Украину. Первые из них сегодня прибыли в Украину. Теперь украинские пилоты, которые в течение нескольких месяцев проходили подготовку во Франции, будут защищать небо Украины», — говорится в его посте в соцсети X.

Поставку истребителей подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, они усилят возможности украинской противовоздушной обороны.

Количество истребителей, которые будут переданы Киеву, официально не сообщалось. По информации французского телеканала BFM TV, всего Франция передаст шесть истребителей.

Mirage 2000 — французский многоцелевой истребитель, разработанный в 1970-х годах компанией Dassault Aviation и производившийся до 2007 года. Принят на вооружение в 1984 году, эксплуатируется ВВС Греции, Египта, Индии, Катара, Китая, ОАЭ, Перу, Франции.